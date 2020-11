Il 26 novembre 2020 a partire dalle ore 9:00 e per tutta la giornata, il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (UNGSC) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana terrà un webinar su come accedere alle gare per servizi e forniture indette dalle Nazioni Unite.

In modalità virtuale, in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, l’UNGSC incontrerà le imprese italiane per far conoscere i meccanismi del Procurement e guidarle nel processo di registrazione sulla piattaforma utilizzata dal sistema ONU per la pubblicazione delle gare d’appalto.

L’intervento inaugurale del Sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano racconta l’importante rapporto di partnership che lega l’UNGSC al paese ospitante.

La Direttrice UNGSC, Giovanna Ceglie, che in apertura dei lavori saluterà gli ospiti, ha espresso parole di gratitudine per la collaborazione dimostrata dalla Direzione Centrale per l’Internazionalizzazione della Farnesina nell’opera di diffusione e pubblicizzazione dell’iniziativa che ha contribuito al raggiungimento della registrazione all’evento da parte di 150 imprese italiane.

Numerose anche le Agenzie ONU, fra cui UNHRD, WFP, IFAD, FAO, ITCILO e ICTP-UNESCO, che interverranno a testimoniare lo spirito di “ONE-UN” con cui la grande famiglia delle Nazioni Unite in Italia opera come sistema unico e integrato.

Per accedere all’evento:

Clicca qui per partecipare a “Come fare affari con l’ONU – Seminario dell’Ufficio Acquisti”