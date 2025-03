Brindisi si prepara ad accogliere nuovamente Giuliano Turone, giudice emerito della Corte di Cassazione e già docente di Tecniche dell’Investigazione all’Università Cattolica di Milano, per un incontro che si preannuncia di grande interesse storico e civile.

Mercoledì 2 aprile alle ore 18.00, presso il Museo Ribezzo in Piazza Duomo, il magistrato presenterà il suo ultimo libro, Crimini inconfessabili, un’opera che ripercorre i tragici eventi che hanno segnato l’Italia tra il 1973 e il 1993, un periodo caratterizzato da stragi, terrorismo, depistaggi e manovre oscure che hanno influenzato profondamente la vita politica e istituzionale del Paese.

Nel suo libro, Turone analizza in dettaglio episodi cruciali come la strage di Piazza Fontana, l’attentato di Brescia, la bomba sull’Italicus, il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, il ruolo della loggia P2, fino ad arrivare alla strage della stazione di Bologna. Il magistrato offre una visione d’insieme su un periodo storico in cui le forze occulte hanno operato per limitare l’alternanza politica e l’autonomia del popolo italiano.

L’evento vedrà la partecipazione di:

Emilia Mannozzi, Direttrice del Polo BiblioMuseale Ribezzo

Raffaella Argentieri, Vicepresidente Nazionale Scuola di Formazione Caponnetto

Nando Benigno, Coordinatore Scuola di Formazione Caponnetto

Giuliano Turone, autore del libro

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire una delle fasi più complesse della storia italiana recente e riflettere sugli effetti di quelle vicende nella società contemporanea.

📌 L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

👉 Un appuntamento da non perdere per chi vuole comprendere il passato per interpretare il presente.