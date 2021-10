Dal 4 al 10 ottobre 2021 AID organizza la sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

L’iniziativa prevede oltre 100 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento, promossi in tutta Italia in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore.

Tutti gli appuntamenti dell’edizione 2021 si terranno in modalità online.

Le sezioni AID di Brindisi, Bari, Bat, Foggia e Taranto con il coordinamento AID PUGLIA

In occasione dellaVI edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (4-10 ottobre 2021) organizzano 5 incontri gratuiti online per approfondire i temi legati ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Ecco le date, le modalità di partecipazione e i dettagli di tutti gli appuntamenti.

Martedì 5 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su piattaforma Meet.

Ritorno al passato o salto nel futuro? Pensiero computazionale e inclusione

La pandemia ha messo in evidenza diverse criticità della scuola rispetto alle reali esigenze della società: emerge di conseguenza la necessità di un cambiamento radicale in ambito scolastico. Ne parleremo con Sabrina Rapanà, (Docente e formatrice AID)

Mercoledì 6 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su piattaforma Meet.

I DSA nella scuola primaria: dall’individuazione alla valutazione – Aspetti emotivi e didattici

Quali sono i segnali predittivi da monitorare al fine di arrivare preparati alla diagnosi? Il tema sarà approfondito dalla professoressa Stefania Massarente.

Giovedì 7 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 su piattaforma Meet.

I diritti delle persone con DSA

A partire dalla Legge 170, quali passi sono stati fatti negli ultimi anni a tutela delle persone con DSA? Sarà inoltre trattato anche il tema dell’indennità di frequenza. Relatore: Luigi Renna – Avvocato, Genitore.

Venerdì 8 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 su piattaforma Meet.

La didattica laboratoriale per una didattica inclusiva…dalla primaria alla secondaria di secondo grado

L’incontro, tenuto dalla docente e formatrice AID Manuela Saponaro, si concentrerà sulle modalità con cui la didattica laboratoriale possa aiutare i ragazzi in difficoltà.

Sabato 9 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 11.30 su piattaforma Meet.

E se mio figlio stenta a leggere?

Quando la famiglia si rende conto delle difficoltà del proprio figlio deve fare i conti con tanti dubbi e spesso entra in confusione. L’incontro, tenuto dalla psicologa e formatrice AID Michela Lopez, intende fare chiarezza e dare indicazioni utili sull’approccio più corretto da adottare in questi casi.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

https://brindisi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-in-puglia

Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione Italiana Dislessia: http://aiditalia.org/it/sostienici. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.

AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 1.900.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).