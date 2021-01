I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 54enne del luogo, hanno denunciato in stato libertà un 56enne di Francavilla Fontana per danneggiamento aggravato. L’uomo, senza giustificati motivi, ha danneggiato ripetutamente mediante graffi effettuati con un corpo contundente, la carrozzeria dell’autovettura della querelante, parcheggiata sulla pubblica via. Il responsabile è stato individuato a seguito dell’acquisizione e l’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza.