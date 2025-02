VALTUR BRINDISI-FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: 73-69 (19-21, 37-32, 54-48, 73-69)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 1 (0/2, 0/2, 1 r.), Brown 17 (2/6, 3/8, 3 r.), Arletti 8 (4/5, 0/1, 2 r.), Del Cadia 7 (3/4, 1 r.), Vildera 8 (3/9, 11 r.), Fantoma (0/1 da tre, 2 r.), Radonjic 11 (3/9 da tre, 8 r.), Calzavara 9 (2/2, 1/2, 2 r.), Ogden 12 (2/9, 2/5, 8 r.), De Vico ne, Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Cusin 2 (1/1,1 r.), Aradori 7 (2/4, 1/7, 3 r.), Freeman 13 (6/9, 6 r.), Mian 24 (3/8, 5/9, 4 r.), Panni, Vencato 6 (1/1, 1/1, 2 r.), Bolpin 9 (1/1, 1/4, 8 r.), Battistini (0/1, 0/2, 4 r.), Fantinelli 6 (3/7, 0/3, 5 r.), Thomas 2 (1/1, 2 r.). Coach: Caja.

ARBITRI: Miniati – Maschio – Lupelli.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/20, Bologna 9/15. Perc. tiro: Brindisi 25/65 (9/28 da tre, ro 12, rd 29), Bologna 26/61 (8/26 da tre, ro 9, rd 28).

Poker di vittorie per la Valtur Brindisi, alla quarta vittoria consecutiva fermando la striscia positiva della Fortitudo, presentatasi al PalaPentassuglia forte di sette successi di fila. Il posticipo domenicale vede i biancoazzurri vincere la battaglia in un gremito PalaPentassuglia con il punteggio di 73-69 al termine di un match duro e intenso da clima playoff sugli spalti e in campo. Top scorer del match Mian, mattatore di serata con 24 punti a segno, mentre Brindisi vince ancora di collettivo sfoderando una prestazione maiuscola sui due lati del campo.

Quintetto biancoazzurro iniziale formato da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Vildera. Partita molto fisica sin dalle prime battute in cui Calzavara ha la peggio commettendo due falli personali nei primi due minuti. Ogden e Mian fanno valere le proprie caratteristiche differenti tra tiro e attacco al ferro per un duello subito di alto livello (13-14 al 5’). Il primo quarto in equilibrio si chiude sul punteggio di 19-21 timbrato dai primi punti di Aradori al suo ingresso in campo dalla panchina. Replica subito Radonjic a segno con due triple consecutive in apertura di secondo parziale ma è sempre un super ispirato Mian a guidare l’attacco bolognese a quota 16 punti personali nei primi 15 minuti di gioco (31-28). Le nove palle perse nel primo tempo dalla Fortitudo consentono a Brindisi di tornare negli spogliatoi sul punteggio di 37-32 a proprio favore. La coppia americana Brown-Ogden porta la Valtur a toccare il massimo vantaggio di +8 al 23’ (42-34). Ci pensa il solito Mian con altri 5 punti di fila a ricucire il gap per un contro break di 10-3 nei successivi tre minuti. Il terzo quarto si chiude con le due azioni di Calzavara ad attaccare in modo vincente il ferro ridando ossigeno alla Valtur per il 54-48. Radonjc e Aradori si prendono responsabilità al tiro dalla distanza diventando gli unici autori di canestri in un arco di periodo in cui gli attacchi risultano molto imprecisi (59-56 al 36’). Brown sblocca i suoi al tiro dopo sei lunghi minuti di astinenza dando due possessi di vantaggio al 37’ sul 64-58. Vencato dimezza il gap realizzando la prima tripla della sua partita, Freeman la parità a quota 65 a 34” dal termine. Dopo il timeout di coach Bucchi la Valtur realizza alla perfezione l’azione offensiva per la tripla di Calzavara lasciando 19” sul cronometro. Dalla lunetta Vencato da 1/2, Brown 2/2 ma Aradori mette la tripla del -1 a tre secondi dalla fine. Non tremano ai liberi Brown e Radonjic conducendo Brindisi alla vittoria finale.

Prossimo turno nuovamente casalingo al PalaPentassuglia domenica 16 febbraio alle ore 18:00 contro Torino.

