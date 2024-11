Ieri si è svolto l’appuntamento con Le Vie di San Martino a Francavilla Fontana, una piacevole e spensierata serata al sapore di vino e caldarroste per riscaldare i primi freddi ormai alle porte.

Un’occasione in più promossa dal Distretto Urbano del Commercio Città degli Imperiali, che vede al suo interno l’operatività di una rete tessuta fra l’Amministrazione Comunale e le due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, per scoprire la ricca e pregiata offerta commerciale dei negozi che popolano il centro città.

Come in una galleria d’arte a cielo aperto, l’area del Duc di Francavilla F.na propone una passeggiata fra le meravigliose facciate dei palazzi prevalentemente settecenteschi del corso, fra i quali si aprono le vivaci vetrine dei negozi di vicinato: profumerie, gioiellerie, negozi di oggettistica tematica, ottica, abbigliamento ed altro.

La serata di ieri ha visto l’unione fra l’offerta enogastronomica e commerciale del Territorio, riuscendo a costituire occasione di socialità ed incontro per i cittadini, trasformandosi anche in una gradevole vetrina per i visitatori, il tutto secondo la mission del DUC ed in un clima di soddisfazione generale per i commercianti.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno preso parte alla Manifestazione!