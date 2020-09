Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo di partnership con l’azienda Distante Elettrodomestici – EXPERT, fornitore ufficiale anche per la prossima stagione sportiva.

Il Gruppo Distante opera nel settore degli elettrodomestici dal 1963 ed attualmente è presente nelle province di Brindisi e Lecce con tre punti vendita nelle città di Mesagne, Lecce e Gallipoli svolgendo importanti attività di IMPORT/EXPORT.

“Siamo lieti ed onorati di aver rinnovato anche per questo anno la nostra collaborazione con la Happy Casa Brindisi – dichiara l’Amministratore Unico Fernando Distante – fiore all’occhiello del Basket Nazionale. Riteniamo che i valori positivi trasmessi dallo sport si sposino pienamente con i valori che trasmettiamo a tutti i nostri collaborati. La nostra società è in continua crescita proprio come la Happy Casa Brindisi che anno dopo anno, consolida i risultati ottenuti puntando a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Basket che conta”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi