I Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno:

– denunciato in stato di libertà:

. un 34enne di Margherita di Savoia (BT), in atto sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 12 cm.. L’uomo è stato anche segnalato alle competenti autorità per l’inosservanza del provvedimento dell’obbligo di dimora e poiché trovato in possesso di 1 grammo di hashish. Lo stesso è stato sanzionato anche per “guida con patente scaduta” e “autovettura sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria”. Coltello, droga e auto sottoposti a sequestro;

. un 41enne di Carovigno, poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 3 coltelli, 23 cartucce cal. 12, occultati nel vano bagagliaio dell’autovettura e 0,2 grammi di marijuana occultati nella tasca dei pantaloni. Il tutto sottoposto a sequestro;

. un 33enne di Latiano, poiché a seguito di incidente stradale e a conclusione degli accertamenti, è risultato positivo all’uso di cocaina.

– segnalati all’Autorità Amministrativa, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti:

. un 18enne di Carovigno, trovato in possesso di uno spinello di marijuana nel tentativo di disfarsene;

. un 37enne di San Vito dei Normanni, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 1,20 grammi di marijuana occultata in un piccolo contenitore posto nel bagno;

. un 31enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,50 grammi di marijuana;

. un 18enne, originario del Marocco, assieme ad un 17enne, di origine Russa, entrambi residenti in San Vito dei Normanni, sorpresi a fumare uno spinello di marijuana.

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro.

Complessivamente sono stati eseguiti 3 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 64 persone e controllati 39 automezzi; eseguite 12 perquisizioni.