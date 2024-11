Il Brindisi Performing Arts Festival si avvia alla conclusione, ma il gran finale è ancora tutto da vivere! Gli ultimi giorni del festival saranno dedicati al debutto di Orme, la nuova AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica (Premio della Critica 2023), diretta del coreografo Vito Alfarano.

Uno spettacolo che si preannuncia memorabile, portando sul palcoscenico gli eventi della storia contemporanea che hanno lasciato il segno nella vita di tutti noi.

I danzatori professionisti della AlphaZTL saranno affiancati dai detenuti della Casa Circondariale di Brindisi, che vedranno coronato il lungo percorso di lavoro svolto durante il laboratorio di danza contemporanea tenuto in carcere dalla compagnia nell’ultimo anno.

Grazie al sostegno del Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, AlphaZTL da anni sviluppa progetti di danza e teatrodanza in contesti di marginalità sociale, creando ponti tra il mondo esterno e quello carcerario e offrendo ai detenuti strumenti di espressione e crescita personale attraverso le arti performative.

L’impegno per rendere la danza uno strumento di integrazione e cambiamento sociale è al centro dell’attività della AlphaZTL e di questa edizione del festival, confermando la missione della compagnia a favore di una cultura partecipativa e di una reale inclusione sociale e lavorativa: anche per questa produzione, infatti, i detenuti, come i danzatori professionisti, riceveranno regolare compenso per il periodo di prove conclusivo e per i giorni di spettacoli.

Il debutto di Orme

Ideato da Vito Alfarano e Marcello Biscosi, con la regia e le coreografie di Vito Alfarano, Orme mette in scena eventi, grandi e piccoli, nazionali o mondiali, del secolo scorso e di quello attuale, che hanno impresso in ognuno di noi un ricordo o persino un trauma: il Tuca Tuca e la pandemia, i mondiali di calcio ‘82 e la caduta delle Torri Gemelle, le stragi in mare, l’uomo sulla luna, il diritto di voto alle

donne.

Eventi che si intrecciano con le piccole, grandi storie di tutti noi, attraverso i quali Orme racconta l’importanza della libertà di amare e di essere, la lotta per i diritti civili, i sogni infranti dei bambini, le persecuzioni razziali, la paura di morire e di vivere.

Sarà un viaggio collettivo nelle storie che hanno segnato il Mondo e l’uomo in particolare. Eventi da cui trarre insegnamenti, per sempre.

Orme ha debuttato nei giorni scorsi all’interno della sezione BPA YOUNG del festival, con spettacoli riservati agli studenti delle scuole medie e superiori della provincia, e ora si prepara al debutto aperto al pubblico. Lo spettacolo sarà in scena il 15 e 16 novembre al Teatro Don Bosco di Brindisi e il 17 novembre al Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico.

Per acquistare i biglietti, visita il sito https://www.ticketsms.it/location/Teatro-Don-Bosco

Con il Brindisi Performing Arts, AlphaZTL prosegue il suo percorso verso una maggiore inclusività , rafforzando di anno in anno la propria identità come realtà artistica impegnata nel sociale. Il coinvolgimento e la collaborazione con artisti impegnati per promuovere l’inclusione sottolinea l’impegno della compagnia nel valorizzare il talento in tutte le sue forme, abbattendo barriere e creando un contesto artistico che valorizza l’inclusione come risorsa e opportunità di crescita per l’intera comunità .

Brindisi Performing Arts (BPA) è organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, Comune di Mesagne, Comune di San Pancrazio Salentino, Comune di Torre Santa Susanna e Comune di San Pietro, Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità , Garante dei Diritti del Minore del Consiglio Regionale della Puglia. In collaborazione con il Ministero della Giustizia e la Casa Circondariale di Brindisi. Media partner Ciccio Riccio.

Per maggiori informazioni visita il sito https://www.brindisiperformingarts.com e i nostri profili social o scrivi a brindisiperformingarts@alphaztl.com