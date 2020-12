Leggere le dichiarazioni del consigliere regionale Fabiano Amati sulla ennesima proroga del piano casa rimango sconcertato, rivendicarne poi, come afferma lo stesso, che oramai è diventato patrimonio comune e che serve allo sviluppo economico della regione ci sconcerta!

Il “Piano Casa” era nel passato un provvedimento provvisorio è limitato nel tempo! Invece è diventato non solo stabile ma addirittura evento comune.

Noi Verdi non ci stiamo e non condividiamo affatto questa enfasi di chi continua a proporre proroghe per sanare abusi edilizi fin a cercare di estendere l’applicazione nelle leggi e nelle zone quali per esempio la legge regionale sul turismo rurale e addirittura nelle aree naturali protette vedi la legge istitutiva del Parco Regionale Naturale di Costa Ripagnola e in aree del litorale brindisino. Fortunatamente tutte leggi osservate dal governo nazionale e rinviate alla consulta!

Riproporre questi strumenti di interventi urbanistici significa indurre gli Enti Locali ad abdicare alla pianificazione territoriale in una regione come la nostra dove alta è la percentuale del consumo del suolo e pochissimi sono i comuni dotati di piani urbanistici generali.

Insomma credo che su questa ennesima riproposizione del piano casa un politico come cetto la qualunque sintetizzerebbe per l’appunto “più cemento per tutti”.

Mimmo Lomelo

Coportavoce regionale dei Verdi