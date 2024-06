Ci siamo, domenica 10 giugno arriva a San Vito dei Normanni, Identità Inclusive, il primo festival dedicato ai migliori modelli di ristorazione sociale presenti sul territorio nazionale.

Un programma ricco di eventi all’insegna dell’informazione e del buon cibo è quello pensato e organizzato dalla Cooperativa Includi, da anni impegnata nell’inserimento lavorativo e sociale di persone con disabilità attraverso il Ristorante sociale XFood, e Virgola Pasticceria, un laboratorio terapeutico, che offre formazione e occupazione a giovani diversamente abili e donne vittime di violenza, insieme a Paolo Marchi, esperto di gastronomia, ideatore e curatore di Identità Golose.

La manifestazione, che vedrà protagonisti grandi nomi del panorama nazionale culinario, giornalistico e sociale, avrà inizio con una visita guidata all’interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto, riservata a chef e giornalisti presenti. La mattinata proseguirà poi a Carovigno, al Castello Dentice di Frasso, dove alle 11.30 ci sarà un talk moderato e condotto da Paolo Marchi, e da Vito Valente, Presidente e fondatore della Cooperativa Includi. Interverranno il sindaco Massimo Lanzillotti, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, l’assessore ai Servizi Sociali, Luigi Orlandini e Sabrina Franco, assessore alla Cultura del Comune di Carovigno, lo chef Antonio Guida, due stelle Michelin, già impegnato in diverse iniziative solidali e Nicola Di Lena, pastry chef di Virgola Pasticceria, nominato quest’anno dal Presidente Mattarella Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. A seguire è previsto un brunch organizzato dall’amministrazione comunale, con degustazione di prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio il dibattito si sposterà a San Vito dei Normanni al Laboratorio Urbano ExFadda, dove, all’interno del Teatro Tex, alla presenza del sindaco Silvana Errico, si parlerà di progettualità, ricerca e condivisione con gli chef che cureranno la cena di beneficienza prevista in serata, Antonio Guida (chef del Seta, Mandarin Oriental Milano) , Franco Pepe (Pepe in grani, Caiazzo) , Jessica Rosval (chef de Al Gatto verde e direttrice culinaria di Roots, Modena), Floriano Pellegrino (chef di Bros’, Lecce), Nicola Di Lena (Virgola Pasticceria) e Giovanni Ingletti (chef di XFood).

Il dibattito si sposterà poi sui temi del design e della bellezza con esperti del settore come Domitilla Dardi, Davide Groppi, Roberto Marcatti, Giorgia Di Palma, Valentina Guatelli e Sara Mondaini progettista di XFood, moderati dalla giornalista Patrizia Catalano.

A seguire la giornalista Felicita Pistilli, condurrà il dibattito sui temi di cucina e comunità, con Davide Macchi (Fondatore Pappalunga, Varese), Paolo Mancinelli (responsabile comunicazione Trattoria de Gli Amici della comunità di Sant’Egidio, Roma), Federico Anitori (Commis di sala Trattoria de Gli Amici, Roma), Giuseppe Primicerio (Fondatore Orecchiette-La pasta che vorrei, Ostuni), Rocky Malatesta (Presidente dell’Area Marina Protetta e Riserva Naturale di Torre Guaceto-Carovigno-Brindisi) e Marcello Longo (Presidente regionale Slow Food). I talk si concluderanno con lo spettacolo dal vivo della band musicale “Gli amici di Damiano”.

La prima edizione del festival Identità Inclusive, si concluderà con una cena di beneficienza, curata dagli chef protagonisti dell’evento che si alterneranno ai fornelli, proponendo le seguenti portate:

Inclusiva, la pizza fritta che abbraccia il mondo a cura di Franco Pepe;

Cipollata di alici croccate, preparata da Giovanni Ingletti;

Melanzana Suya, di Jessica Rosval;

Risotto al lampone e crema alle erbe, proposto da Antonio Guida;

Manzo e capperi, di Floriano Pellegrino,

Sogno di una notte d’estate, di Nicola Di Lena;

Buffet di dolci a cura di Virgola Pasticeria.

Il costo della cena di beneficienza è di 150,00 Euro, da corrispondere anticipatamente tramite bonifico bancario intestato a Includi Soc Coop arl ETS, con causale “cena di beneficenza del 10 giugno Festival Identità inclusive”, IBAN: IT16D0103079280000000400142, il cui ricavato verrà interamente devoluto all’associazione Pappalunga, impresa agricola sociale, che impiega ragazzi disabili cognitivi, e a Roots, Modena, modello di impatto sociale autosufficiente nato nel 2022, con l’obiettivo di fornire le risorse utili alle donne per immettersi nel mondo del lavoro.

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una serata speciale, per vivere un’esperienza unica di cuore e di gusto. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro sabato 8 giugno.

Info e prenotazioni

XFood Ristorante Sociale

3668913041