Dall’ Aurora Brindisi all’Olimpia Milano. Per il forte cestista classe 2009 Narcisse Babingila, già dalla prossima stagione sportiva si apriranno le porte del settore giovanile Olimpia Milano. Il ragazzo era da tempo tenuto sott’occhio dai grandi club anche stranieri, e adesso per lui è arrivata la chance della vita.

Con grande soddisfazione da parte del presidente Piero Aloisio e di tutto la dirigenza dell’Aurora, è stato infatti perfezionato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo che porterà Narcisse (ala originaria della Repubblica democratica del Congo) in uno dei club più importanti del panorama cestistico europeo.

Il giovane atleta, arrivato a Brindisi nel novembre 2022, si è subito messo in mostra per le sue grandi qualità e i margini di crescita in prospettiva, mostrando doti fisiche e atletiche che, grazie ad una programmazione accurata e la competenza dello staff tecnico, gli hanno permesso di crescere in maniera esponenziale tecnicamente durante il corso della stagione, attirando le attenzioni di vari club nazionali e internazionali.

Il general manager dell’ Aurora, Fabio Spagnolo rappresenta il pensiero della società: “Siamo molto soddisfatti e per noi è motivo di grande orgoglio sapere che un nostro atleta abbia avuto questa grande opportunità e che un club top in Europa si sia rapportato a noi, apprezzando il nostro progetto”. Naturalmente, l’obiettivo è portare altri giocatori nel basket che conta: “Ogni atleta è parte essenziale e importante e cercheremo con grande determinazione ed entusiasmo di continuare in questo percorso di formazione sportiva, consapevoli che il nostro è un progetto ambizioso e molto impegnativo, nel quale la società sta investendo tante energie e risorse”.