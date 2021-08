Tutto pronto a Brindisi per il “Salento & Puglia Pride” organizzato per il 21 agosto 2021!

I partecipanti si aduneranno presso Tribunale di Brindisi (Viale Togliatti, 114) dalle ore 15.30, mentre la partenza della parata è prevista per le ore 18.00.

Il percorso si snoderà attraverso Via Togliatti, Viale Aldo Moro, Corso Roma, Via Indipendenza, Corso Umberto I, Piazza Cairoli, Corso Umberto I e Corso Giuseppe Garibaldi.

Testimonial dell’evento saranno Eleonora Magnifico, Angelo Antelmi, Billie.Kill, Ella e Paula Lovely.

Si alterneranno i DJs Dodo, Ennio Ciotta, Marco Maffei, Pupa, Tobia Lamare e Kee Ciardo

In occasione della manifestazione il Comune di Brindisi ha disposto con ordinanza le seguenti misure inerenti la circolazione stradale, ad esclusione dei veicoli autorizzati:

– divieto di transito e sosta a tutti i veicoli dalle ore 15 alle ore 19 e, comunque, fino a cessate esigenze sulle vie: Palmiro Togliatti – Aldo Moro – cavalcavia De Gasperi, direzione centro città;

– divieto di transito e sosta a tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 21 e, comunque, fino a cessate esigenze sulle vie: Indipendenza – corso Umberto I – piazza Cairoli – piazza della Vittoria e corso Garibaldi.