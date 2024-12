Questo pomeriggio una delegazione di calciatori e dirigenti del Brindisi FC ha visitato il reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi, consegnando doni e regalando momenti di serenità ai bambini ricoverati. Un’iniziativa semplice ma dal profondo significato, che rinnova l’impegno della squadra verso la comunità e sottolinea l’importanza di portare lo spirito natalizio oltre i confini del campo da gioco.

«Essere un punto di riferimento per il territorio – ha dichiarato il presidente del Brindisi FC, Giuseppe Roma – significa anche sostenere attivamente chi vive momenti di difficoltà. Questa visita, pur essendo un piccolo gesto, vuole essere un segnale della nostra vicinanza ai piccoli e alle loro famiglie, con l’auspicio di strappare un sorriso e regalare un po’ di sollievo in un contesto così delicato. Lo sport, dopotutto, è anche questo: un mezzo per unire, sostenere e condividere».

Il vicario del reparto di Pediatria del Perrino, dott.ssa Antonietta Villirillo, ha espresso gratitudine per l’iniziativa sottolineando il valore della presenza di chi si distoglie per un po’ dalla quotidianità per portare attenzione ai bambini e ai loro genitori. «Questi momenti hanno un valore inestimabile per i nostri piccoli pazienti, che possono sentirsi meno soli, anche solo per un attimo».

Il Brindisi FC desidera ringraziare la direzione e tutto il personale del reparto di Pediatria per l’accoglienza e per l’impegno messo a disposizione ogni giorno. Una dedizione esempio di forza e generosità che merita profonda riconoscenza.