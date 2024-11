Continua il programma di visite guidate presso il Castello Svevo di Brindisi, in virtù dell’accordo sottoscritto tra la Marina Militare e il Comune di Brindisi.

Le prossime visite guidate, condotte dalle guide dell’Associazione Le Colonne, si terranno il 16 e 17 novembre, 14 e 15 dicembre, 18 e 19 gennaio e il 15 e 16 febbraio, con due turni di visita, alle ore 9:00 e alle ore 10:30.

Per partecipare alle visite gratuite sarà necessario prenotare almeno 48 ore prima della data prescelta, accedendo al sito web www.PastPuglia.it o scaricando l’App Pastpuglia.

L’utenza non informatizzata potrà contattare il numero 3792653244 dalle 10:00 alle 13:00, in alternativa potrà recarsi presso la reception della Collezione Archeologica Faldetta, sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, tutti i giorni tranne il mercoledì.

Il punto di raccolta per la visita guidata è in Via dei Mille n.4, 72100 Brindisi (BR), 15 minuti prima dell’orario indicato. I visitatori dovranno esibire il documento di riconoscimento in corso di validità comunicato in fase di prenotazione.

Per ulteriori informazioni: www.PastPuglia.it