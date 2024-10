Giovedì 10 ottobre, alle ore 18.00, presso la Pontificia Basilica Cattedrale di Brindisi il Cardinale Gianfranco Ravasi, tra le intelligenze più aperte e vivaci del panorama culturale internazionale, terrà una conferenza pubblica dal titolo La religione e l’umanesimo tra scienza e fede. L’evento, promosso e organizzato dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e volto a favorire il dialogo tra credenti e non credenti, si preannuncia come un momento di riflessione profonda su temi che da sempre affascinano l’umanità. Il Cardinale Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e noto per la sua capacità di coniugare profondità teologica e rigore scientifico, guiderà il pubblico in un percorso affascinante alla scoperta dei punti di contatto e tensione tra fede, ragione e scienza.

La conferenza, introdotta e coordinata dal dottor Teodoro De Giorgio, storico dell’arte dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Cultura, sarà aperta a tutti e fruibile in diretta anche su Antenna Sud Extra (canale 92 del digitale terrestre). Tra gli interventi previsti ci saranno in apertura quelli di Monsignor Mimmo Macilletti, Vicario episcopale per l’area laicato e cultura, di don Cosimo Posi, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Cultura, e in chiusura di Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Due brevi momenti musicali per violino e arpa, a cura di Gilda e Annalisa Ciaccia, precederanno e chiuderanno la conferenza del Cardinale Ravasi.

La conferenza del Cardinale Gianfranco Ravasi a Brindisi sarà una preziosa occasione per confrontarsi con le idee di uno dei più grandi intellettuali cattolici contemporanei e per partecipare a un dibattito aperto e costruttivo.