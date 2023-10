Il Circo Rolando Orfei, una delle istituzioni più iconiche nel mondo dell’intrattenimento circense, continua a catturare il cuore e l’immaginazione di spettatori di tutte le età in tutto il mondo. Fondata nel 1887 da Napoleone Orfei, questa compagnia circense ha una lunga e ricca storia di performance eccezionali che fondono abilità acrobatiche, comicità, e l’arte di intrattenere sotto il grande tendone.

Un patrimonio di famiglia

Una delle caratteristiche più affascinanti del Circo Rolando Orfei è la sua tradizione familiare. Generazione dopo generazione, i membri della famiglia Orfei hanno lavorato istantaneamente per portare avanti la tradizione circense. Questo impegno è evidente in ogni spettacolo, dove il talento e la passione per l’arte circense brillano attraverso ogni numero.

Spettacoli Mozzafiato

Uno dei motivi per cui il Circo Rolando Orfei è così amato è la sua capacità di offrire spettacoli mozzafiato che coinvolgono una vasta gamma di discipline circensi. Dagli acrobati aerei ai giocolieri, dai clown ai trapezisti, ogni spettacolo è un’esperienza straordinaria che trasporta il pubblico in un mondo di magia e avventura.

Animazione e Coinvolgimento del Pubblico

Il Circo Rolando Orfei si distingue anche per la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Gli spettatori non sono semplici osservatori, ma sono spesso coinvolti direttamente negli spettacoli. I clown interagiscono con il pubblico, creando momenti divertenti e coinvolgenti che fanno ridere e sorridere persone di tutte le età.

Una Trasmissione Di Tradizioni Circensi

Oltre all’intrattenimento, il Circo Rolando Orfei svolge un ruolo importante nella preservazione delle tradizioni circensi. La compagnia continua a insegnare le arti circensi alle nuove generazioni, garantendo che queste competenze uniche non vadano perdute nel tempo.

L’Innovazione nel Rispetto delle Radici

Nonostante la sua lunga storia, il Circo Rolando Orfei ha saputo rimanere al passo con i tempi. Ha incorporato nuove tecnologie e elementi innovativi nei suoi spettacoli, senza mai perdere la sua autenticità e il suo rispetto per le radici circensi.

Conclusioni

Il Circo di Rolando Orfei è molto più di uno spettacolo; è un’esperienza che unisce le persone, creando ricordi indelebili. La sua capacità di trasmettere la bellezza e la magia delle arti circensi è una testimonianza della dedizione e del talento della famiglia Orfei.

Quindi, se cercate una serata di divertimento, avventura e magia, non cercate oltre: il Circo Rolando Orfei è il luogo dove troverete tutto questo e molto altro ancora sotto il grande tendone.

Informazioni…

Il grande circo con gli animali sarà a Brindisi presso il centro commerciale “Le Colonne” s.s. per Mesagne dal 12 ottobre al 22 ottobre 2023. Per info contattare sui social il Circo Rolando Orfei.

Il primo spettacolo si terrà giovedì 12 ottobre alle ore 20.30. A seguire venerdì e sabato due spettacoli uno alle 17.30 ed uno alle 20.30. La domenica si svolgeranno alle ore 16.00 ed alle 18.30. Il riposo è nella giornata del martedì. Tutti gli altri giorni della settimana ovvero lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato il doppio appuntamento è alle 17.30 ed alle 20.30.

Accorrete numerosi!

Articolo a cura della giornalista pubblicista Ilaria Solazzo.