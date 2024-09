L’US Città di Fasano comunica di aver tesserato il portiere classe 2004 Giandomenico Iurino, cresciuto nelle giovanili di Bari e Monopoli, per poi indossare le divise di Afragolese, Gravina e Pianese. L’estremo difensore under dichiara: < >.

Intanto la rosa a disposizione di mister Iannini è al lavoro preparare la prima trasferta stagionale, in programma domenica alle 16.30 al Miramare di Manfredonia. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili nei punti vendita Ticketone ed online al link https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50694/90600789/manfredonia-vs-citta-di-fasano-serie-d .