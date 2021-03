Nell’odierna mattinata si è insediato il nuovo Dirigente del Commissariato di P.S. di Mesagne, il Commissario Capo Dr. Giuseppe Massaro.

Il funzionario proviene dalla Squadra Mobile di Cosenza e proprio in Calabria si è distinto nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Il Questore di Brindisi ha accolto con favore la designazione ministeriale del Dr. Massaro, che si inquadra in una strategia di potenziamento del Commissariato di Mesagne e denota attenzione per una zona che merita un adeguato presidio da parte della Polizia di Stato.