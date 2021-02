Il Garante dei diritti delle persone prive di libertà della Provincia di Brindisi, Nando Benigno, nell’intento di offrire occasione di formazione, qualificazione professionale, supporto psicologico, motivazionale e culturale alle persone prive di libertà e al contesto familiare di ognuna di loro, nel rispetto delle norme costituzionali e dell’ordinamento penitenziario, promuove il registro delle associazioni del 3° settore, delle cooperative, associazioni culturali, teatrali, sportive, singole professionalità della provincia di Brindisi, in grado di offrire progetti e competenze in grado di migliorare il punto di partenza delle persone interessate, di coinvolgerle in un progetto educativo, culturale, lavorativo, ludico. I progetti possono coinvolgere anche le famiglie delle persone prive di libertà, soprattutto se vi è la presenza di figli minorenni.

Per iscriversi occorre compilare le schede, allegate all’avviso di riferimento disponibile in edizione editabile sul sito della Provincia di Brindisi www.provincia.brindisi.it. L’avviso ha una prima scadenza, fissata al 30.03.2021, ed è aperto, in quanto, annualmente sono previste due sessioni di aggiornamento, in cui l’Ufficio del garante esaminerà le istanze che perverranno. Gli Enti interessati potranno inoltrare la loro manifestazione d’interesse alla PEC della provincia provincia@pec.provincia.brindisi.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici indicati nell’avviso consultabile sul sito della Provincia di Brindisi.