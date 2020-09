La Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione il tesseramento del giovane talento brindisino Fabio Minò, ala piccola di 196 cm per 88 kg.

Nato il 16 agosto 2002 a Brindisi, inizia la sua carriera nelle giovanili dell’Aurora Brindisi con la quale partecipa a diverse finali nazionali di categoria, conquistando anche la finale nazionale del torneo “Join the game – 3vs3”.

Nel 2018/2019 la prima esperienza senior in prestito alla New Virtus Mesagne in Serie D, importante occasione di crescita e maturazione che troverà riscontro nella stagione successiva dove Minò si divide in doppio tesseramento tra Aurora Brindisi in Serie D e Nuova Pallacanestro Nardò con la quale disputa il campionato Under 18 Nazionale e viene aggregato al gruppo della squadra neretina partecipante al campionato di Serie B nazionale.

Con la formazione brindisina è stato uno dei migliori under del campionato, chiudendo a 17,5 punti di media in 17 gare (secondo miglior marcatore della squadra), con un high score di 27 punti.

Anche con i salentini Minò ha impressionato gli addetti ai lavori risultando il miglior marcatore della squadra con 11,5 punti di media, disputando un campionato difficile e affrontando le migliori formazioni del Sud Italia.

Abile nello sfruttare blocchi e spazi per colpire dalla distanza grazie alla sua ottima mano, riesce ad essere concreto anche in post basso e a rimbalzo grazie alla fisicità e alle lunghe leve che lo contraddistinguono.

Il commento del direttore sportivo Fabrizio Campagnoli: “Siamo molto contenti che un prospetto come Fabio Minò abbia accettato questa sfida. Ha enormi potenzialità sia fisiche e tecniche. Sono convinto che sarà un anno importante per lui. Se sfrutta bene le sue carte può fare molta strada. La Dinamo si conferma come una delle poche società che puntano sui giovani non solo a parole ma anche nei fatti.”

La Dinamo Basket Brindisi ringrazia sentitamente l’Aurora Brindisi per la gentilezza e la disponibilità mostrate per completare il tesseramento dell’atleta.

