In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, l’associazione “Il Giunco” propone un affascinante “safari fotografico” nel “Parco regionale Saline e stagni di Punta della Contessa” a Brindisi, un luogo poco noto ma di grande fascino dal punto di vista naturalistico.

Un luogo pieno di contrasti in cui la natura resiste alle attività umane. Le antiche saline regie rappresentano interessanti habitat nei quali trova riparo una grande varietà di avifauna: qui ci soffermeremo per un bird watching. Il Cavaliere d’Italia ci accompagnerà durante il cammino.

Camminare lentamente in ambienti rurali e naturali aiuta a rilassare la mente e a combattere lo stress della vita quotidiana.

Sabato 5 Giugno 2021 Alla scoperta delle Saline Regie di Punta della Contessa

Lunghezza del percorso: 5 km circa

Start ore 17.30

Orario di arrivo previsto: ore 19.30 circa (si può variare in base al gruppo)

manto stradale: sterrato e sabbia

Livello: Facile

Informazioni e Prenotazione obbligatoria a: walkinsalento@gmail.com

Posti limitati.

L’iniziativa può subire modifiche in caso di maltempo