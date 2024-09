In attività da circa 50 anni, il Maestro Cosimo Spinelli è uno dei massimi esponenti della divulgazione del Taekwondo in Puglia, da sempre attivo sul territorio di Brindisi e negli anni precedenti a Tuturano (BR). Ha formato intere generazioni di atleti, elevando il Taekwondo brindisino a innumerevoli successi di rilievo nazionale ed internazionale. Lui non è solo un tecnico stimato dai colleghi e atleti, con un brillante passato di arbitro nazionale abbandonato per dedicarsi anima e corpo ad allenare i propri allievi, ma anche un fervente promotore del Taekwondo e grande atleta. La sua storia e il suo contributo, riconosciuti dai massimi Dirigenti della FITA (Federazione Italiana Taekwondo), gli sono valsi a ricevere molti attestati ed onorificenze.

• Lui insegna da 1988 nella più vecchia Società di Taekwondo in Puglia;

• è stato il primo in Puglia da quando il Taekwondo si unificò nel lontano 1980 a vincere con i suoi atleti il Campionato Italiano Juniores (Napoli 18.06.1982);

• è stato il primo ad avere un atleta (De Luca Costantino) Campione Italiano;

• è stato il primo a portare il titolo Europeo in Puglia con l’atleta Romano Massimiliano (Aarhus, in Danimarca 18/21.10.1990);

• con il suo team, ha vinto la Coppa Italia a squadre regionali (Pozzuoli il 4.12.1993);

• ha portato un atleta a vincere un titolo Mondiale Audiolesi cat. “Poomsae” e medaglia di argento cat. “Combattimento (Perez Adriano ; Ostia Lido (RM), 17/23.07.200)

• ha vinto la Coppa Puglia (Lecce 8.04.1984);

• per venti anni il suo team è stato campione incontrastato a livello Regionale ed Interregionale (1980-fino inizio anno 2000):

• dal 13 Marzo al 13 Maggio 2011, ha avuto otto convocazioni nella Nazionale “Poomsae”.

E’ salito sul podio, 97 volte e precisamente: 72 volte al primo posto; 18 volte al secondo posto e 7 volte al 3 posto. Ha partecipando a un Campionato Mondiale Masters (Torino 8.08.2013); un Campionato Europeo (Genova 21.05.2011) ; un Campionato Europeo Masters (Lignano Sabbiadoro (UD) 18.09.2011); dieci Campionati Italiani; 22 Campionati Interregionali; quattro Memorial Cavalli, due Torneo dei Campioni, una Salentiadi, una Coppa Chimera, una Technic Cup e 64 Campionati Internazionali Online;

L’unico rammarico è stato quando un suo atleta rifiutò di partecipare alle Olimpiadi di Sidney.