La rassegna “Cinema sotto le stelle” ha regalato ieri sera (mercoledì 9 ottobre) al pubblico fasanese un’esperienza unica con la proiezione, prima del film in programma, del documentario Un gioco di carte. Questo affascinante documentario ci ha portati dietro le quinte della realizzazione di un murales a Savelletri, opera dell’artista di fama internazionale Teo Vasquez, nell’ambito degli eventi del PensieriCorrenti Festival, organizzato e promosso dall’associazione Itriae Culturae con il sostegno del Comune di Fasano.

Il murales realizzato quest’estate dall’artista spagnolo specializzato in interventi di arte urbana, raffigura i pescatori che, giocando a carte, sorvegliano il “loro” porto. L’opera d’arte realizzata da Teo Vázquez rappresenta un patto tra terra e mare, tra le persone e le loro storie, tra l’arte e la vita autentica di questo bellissimo territorio.

Il film, attraverso immagini suggestive e interviste coinvolgenti, ci ha svelato il processo creativo che ha portato alla nascita di quest’opera d’arte urbana. Il pubblico di Piazza Mercato Vecchio ha potuto ammirare la maestria di Vasquez nel trasformare un semplice muro in una tela vibrante e ricca di significati, unendo tradizione e contemporaneità.

Un murales e un docufilm che raccontano la quotidianità della vita nel piccolo e caratteristico borgo di pescatori quale Savelletri.

La proiezione è stata l’occasione per riflettere sul ruolo dell’arte nella nostra società e sull’importanza di valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio. Il murales di Vasquez, infatti, non è solo un’opera esteticamente bella, ma anche un punto di riferimento per la comunità, un simbolo di speranza e tradizione.

«Il documentario di Teo Vazquez – dice il sindaco Francesco Zaccaria – dimostra quanto l’arte possa contribuire nel racconto dei territori e delle nostre tradizioni, emozionando. Un omaggio ai nostri pescatori che hanno costruito la fortuna di uno dei borghi marinari più belli della Puglia, oggi conosciuto in tutto il mondo, che tuttavia non deve dimenticare le origini e le tradizioni che l’hanno reso unico».

«Guardare questo documentario ci ha fatto emozionare – dichiara l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – Questa estate, l’opera ha attratto l’attenzione e la curiosità di cittadini e viaggiatori, diventando un simbolo di bellezza e creatività per tutto il nostro territorio. Ancora un sentito ringraziamento a Teo, al Festival Pensieri Correnti e alla comunità di pescatori di Savelletri per questo progetto realizzato assieme».

Il documentario Un gioco di carte è disponibile per la visione al seguente link:



Fasano, giovedì 10 ottobre 2024

Ufficio Stampa

Città di Fasano