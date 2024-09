Il Partito Democratico di Brindisi esprime il proprio sostegno alle forze dell’ordine e alla magistratura che, con grande determinazione e professionalità, stanno combattendo contro le mafie e le loro infiltrazioni nel tessuto economico e sociale. Questi sforzi rappresentano interventi cruciali per garantire un futuro libero dalla paura e dall’illegalità ai cittadini onesti. Il periodo che sta vivendo il nostro territorio è caratterizzato da una pressante crisi sociale ed economica e la recrudescenza del fenomeno mafioso rappresenta un pericolo per il futuro della comunità brindisina.

L’operazione odierna rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro gruppi di criminali che danneggiano l’economia legale e la sicurezza della comunità. È inaccettabile che tutti i cittadini onesti siano costretti a subire il peso di un sistema mafioso che minaccia la loro attività e il benessere collettivo.

Ribadiamo l’importanza di unire le forze per contrastare queste organizzazioni, promuovendo costantemente la cultura della legalità e del rispetto delle regole. È fondamentale che la politica ed i cittadini, non solo ripudino e denuncino apertamente ogni contatto con la criminalità organizzata, ma che collaborino per smantellare questi circuiti rendendosi artefici di una nuova stagione di impegno sociale e civile teso a ridare dignità e speranza contro la recrudescenza dei fenomeni mafiosi.

Il Partito Democratico rinnova il proprio impegno nel sostenere ogni iniziativa volta a proteggere la legalità e a garantire un futuro migliore per le generazioni future.

Partito Democratico di Brindisi