Domenica 9 u.s., presso la parrocchia “Spirito Santo”, alla presenza di decine di bambini e delle loro catechiste, accompagnati dalle famiglie, la toccante omelia di Don Pierino ha richiamato i tragici eventi che nel periodo 1943 – 1946 toccarono centinaia di migliaia di nostri connazionali, ed ha invocato la Pace, che ancora oggi insanguina l’Europa, con il conflitto russo/ucraino, ed in Medio Oriente, con lo scontro tra palestinesi ed israeliani.

Ad ascoltarlo, nelle sedute della Chiesa, il responsabile del Comitato 10 Febbraio Cesare MEVOLI, una rappresentanza dei “Leoni del San Marco”, e numerosi reduci, esuli, loro parenti, e simpatizzanti del Comitato.

Nel pomeriggio di lunedi 10, in via Martiri delle foibe, presenti alla deposizione di alcuni fasci di fiori, omaggiati dall’amministrazione comunale e dal Comitato 10 febbraio, erano presenti, e li ringraziamo ancora per la presenza e per la disponibilità, il Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI in rappresentanza di S. Ecc. il Sig. Prefetto Luigi CARNEVALE, il Vice Sindaco di Brindisi Dott.ssa Giuliana TEDESCO, Ufficiali e Sottufficiali rappresentanti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in servizio attivo, e facenti parte delle associazioni nazionali per il personale a riposo, della Questura, dei Comandi provinciali della GdF e dei CC, della Brigata Marina “San Marco”, della Polizia Locale di Brindisi , oltre al Presidente ed al Segretario dell’UNUCI e dell’Istituto del Nastro Azzurro tra Decorati di Guerra.

Impeccabile il servizio d’ordine della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno interdetto l’area al traffico per tutta la durata della manifestazione.

A seguire, presso la sala “G. Strada “ di Palazzo Nervegna, una folta platea di pubblico, – dopo i saluti istituzionali del rappresentante locale del Comitato Cesare MEVOLI, del Sindaco di Brindisi Pino MARCHIONNA, alla presenza del vice Sindaco Giuliana TEDESCO, e con l’immancabile ed emozionante racconto della Sig.ra Adriana BARLETTA, esule da Pola all’età di 5 anni al seguito della famiglia, – è stata intrattenuta dallo storico locale Giacomo CARITO, che dopo anni di ricerche presso archivio di Stato e collezioni private, è riuscito a ricostruire la storia di un gruppo di Legionari Fiumani brindisini, al seguito di D’Annunzio nella conquista di Fiume, e che furono gli antesignani di rapporti tra la Città di Brindisi e le genti Istriane, rapporti che nei mesi e negli anni della grande fuga spinsero tantissimi esuli a scegliere Brindisi come nuova Patria nella quale ricostruire le loro vite distrutte dai lutti e dall’esodo forzato.

“Non posso che essere soddisfatto per il livello delle manifestazioni tenute, e per la cornice di pubblico, e per l’alto valore della partecipazione Istituzionale agli eventi”, – ha dichiarato Cesare MEVOLI, promotore delle varie iniziative, – “le manifestazioni si concluderanno con l’incontro con la consulta provinciale degli studenti presso il mediaporto, venerdì 14 p.v., alle ore 9. Dopo di che inizieremo a pensare agli eventi da tenere il prossimo anno”.

“E’ nostro dovere, tenere alta la memoria di questa grande tragedia che ha interessato il nostro Popolo, e renderla sempre più nota, dopo anni di omissioni e di oblio”, continua.

“Ancora un sentito grazie all’amministrazione comunale, per la compartecipazione al calendario degli eventi, alla Prefettura, alla Questura, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Brigata Marina della forza da sbarco San Marco, alla Polizia Locale, alle rappresentanze d’arma , all’Unuci , al Nastro Azzurro, al Consigliere Regionale Luigi CAROLI, – che ci ha raggiunti per rendere anch’egli omaggio alla targa commemorativa a manifestazione quasi ultimata, essendo reduce da altre manifestazioni similari che si tenevano quasi simultaneamente – , oltre che a tutti i cittadini presenti agli eventi, che con la loro presenza ci indicano che la strada che percorriamo è quella giusta, e ci danno lo stimolo per continuare, andare avanti, ed impegnarci sempre di più. Arrivederci al prossimo anno”, conclude.

Ufficio Stampa

Comitato 10 febbraio

Brindisi