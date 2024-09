Ultimo weekend di precampionato per la Valtur Brindisi, partita alla volta di Romans d’Isonzo, Gorizia, per partecipare al trofeo ‘Ferroluce’ in cui figurano anche altre squadre di Serie A2 quali Cividale, Pesaro e Verona.

La squadra biancoazzurra sarà di scena il 20 e 21 settembre al Palazzetto “Atleti Azzurri d’Italia”, un test definitivo in vista dell’esordio in campionato previsto il 29 settembre al PalaPentassuglia contro Avellino.

Il Gruppo Editoriale Distante, sempre al fianco della società con le sue emittenti media partner, garantirà ai tifosi biancoazzurri e a tutti gli appassionati di pallacanestro le dirette streaming esclusive degli incontri.

Venerdì 20 settembre match inaugurale tra Valtur Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro alle ore 18:00 in diretta streaming su Antenna Sud Sport, al link https://www.antennasud.com/streaming-sport/.

Sabato 21 settembre il match della Valtur Brindisi, in base ai risultati della prima giornata, verrà trasmesso sempre in diretta streaming su Antenna Sud Sport: la finale 3°/4° posto è in programma alle ore 17:00, la finale 1°/2° posto alle ore 19:15.

Tutto pronto per il torneo ’Ferroluce’, una vera prova del nove per tutte le squadre partecipanti.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi