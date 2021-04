Martedì 20 aprile alle ore 18:00 sulla piattaforma Zoom, l’associazione di promozione sociale Camera a Sud di Lecce in collaborazione col Consorzio Sale della Terra e la Commissione pari opportunità politiche di genere e diritti civili della citta di Mesagne, organizzano l’incontro di presentazione della trentesima edizione del “dossier statistico immigrazione 2020” realizzato dal Centro studi e ricerche IDOS.

L’incontro sarà moderato dalla dott.sa Valentina Begaj, assistente sociale, mediatrice interculturale e vicepresidente della Commissione pari opportunità di Mesagne e si aprirà con l’intervento del Sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, Giuseppe Bellanova e Gianluca Budano, relativamente Presidente e Direttore del consorzio ATS n. 3 Ambito di Francavilla Fontana e il Presidente di Camera a Sud Matteo Pagliara.

Attraverso una lettura ragionata dei dati e delle dinamiche strutturali del fenomeno immigrazione; il Dossier verrà presentato dal dott. Luca di Sciullo, Presidente del IDOS e dal dott. Antonio Ciniero dell’Università del Salento e redattore regionale IDOS, che avranno l’obiettivo di illustrare il lavoro e di contribuire a una corretta consapevolezza del panorama migratorio italiano e nello specifico pugliese. È previsto inoltre l’intervento di altri esperti in materia, tra i quali il consulente tecnico istituzionale dell’ATS Br n. 4 Antonio Calabrese e la dirigente dei servizi sociali del Comune di Mesagne Stefania Palama.

Per partecipare a quest’incontro pubblico che intende porsi al servizio della società per favorire un’analisi riflessiva sull’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione dei cittadini stranieri (immigrati) e delle politiche inclusive adottate o da adottare sul nostro territorio, basterà collegarsi al link https://zoom.us/j/94266150827. Il Dossier in formato pdf potrà essere scaricato durante la presentazione dal sito: www.dossierimmigrazione.it

Ufficio Stampa

Commissione Pari Opportunità di Mesagne