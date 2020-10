I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del luogo, per porto di armi o oggetti atti ad offendere e per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza.

In particolare, il 40enne controllato in una via del centro cittadino, alla guida di un’autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello occultato nella portiera anteriore del lato guida. Nella circostanza il prevenuto si è rifiutato, altresì, di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza al fine di verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche.

L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro e l’autovettura è stata affidata al proprietario.