I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno tratto in arresto in flagranza di reato Tommaso Gioia, 26enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di un mirato servizio per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro:

– 4 involucri di cellophane sigillato con nastro isolante, contenenti cocaina del peso di 1,7 grammi, occultati nel cassetto della camera da letto;

– 4 involucri di cellophane sigillato con nastro isolante, contenenti marijuana del peso complessivo di 3,2 grammi, rinvenuti nel pensile della cucina.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.