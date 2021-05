In Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Compagnia-Sezione Operativa, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 52enne di Ostuni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In particolare, l’uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 20 grammi di eroina, suddivisa in due dosi da 10 grammi ognuna. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.