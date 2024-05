Taglio del nastro per la Fiera dell’Auto di San Michele Salentino, di scena a Borgo Ajeni- zona PIP, fino al 2 giugno prossimo. L’evento, organizzato da GestAuto Group, consorzio di imprenditori titolari di autosaloni della città, in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Michele Salentino, la Pro Loco e la Provincia di Brindisi. 23 mila metri quadrati di esposizione e circa 1000 auto d’occasione, questi i numeri dell’edizione 2024 che garantirà momenti di intrattenimento e svago non solo agli amanti di motori e quattroruote, ma anche alle famiglie e ai giovani.

Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti di Regione, Provincia, Comune di San Michele Salentino oltre agli imprenditori di GestAuto Group e alla Pro Loco di San Michele Salentino.

San Michele Salentino è il regno delle auto usate, GestAuto è formata da imprenditori che offrono servizi esclusivi ed aggiuntivi in termini di qualità e assistenza al cliente, che continua anche dopo l’acquisto.

“Intanto siamo stati capaci di dimostrare che il gruppo fa la forza, GestAuto Group è un insieme di imprese nato per fare la differenza in termini di onestà nel rapporto rivenditore- cliente. E poi il binomio qualità- convenienza, difficile da tenere in piedi quando si opera da soli, è possibile solo quando si è in rete. Circostanza, questa, che consente anche di crescere oltrepassando i confini territoriali di riferimento” ha dichiarato il presidente di GestAuto, Giuseppe Apruzzi.

“E’ un evento che si rinnova e che dimostra come cultura, turismo e commercio possano coesistere ed offrire un’immagine rinnovata e autentica di San Michele Salentino. Un evento che attira tanti visitatori, in cerca dell’auto d’occasione, anche da fuori provincia e che si affidano alla professionalità di imprenditori che, in un momento di difficoltà, continuano ad investire in questo territorio” ha commentato il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini.

“La Provincia è presente, sostiene e fa i complimenti a questo gruppo di imprenditori per il coraggio, per la vivacità e per la capacità di essere punto di riferimento in tutto il Centro- Sud. Ovviamente la Fiera dell’Auto ha anche ricadute di natura turistica sul territorio perché sono in tanti a visitare questa bellissima zona grazie agli eventi collaterali che sono in programma” ha aggiunto la vicepresidente della provincia, Antonella Vincenti.

“La Regione è vicina a chi organizza iniziative che tendono a promuovere il territorio. Questa fiera, ormai punto di riferimento per il Sud Italia, è diventata un’occasione imperdibile per tutti coloro che devono fare un acquisto importante, che sono in cerca di convenienza e professionalità. Visitatori che, magari, torneranno a casa con un’auto nuova e con gli occhi pieni della bellezza dei luoghi in cui sono stati ospiti” ha aggiunto il consigliere regionale Alessandro Leoci.

Domani, proprio in virtù dell’importanza di questo evento per il Sud Italia, il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il PNRR, Raffaele Fitto, ha assicurato la sua presenza alla Fiera dell’Auto. Appuntamento alle 12:45.

A proposito di programma:

Sabato 25 maggio appuntamento con “Tramonto a 4 ruote” con drink e musica di Michael White a partire dalle 18:00.

Domenica 26 maggio e domenica 2 giugno ai visitatori sarà offerta la “Colazione in fiera”.

Domenica 26 maggio, inoltre, per tutta la giornata, diretta live con i dj di Ciccio Riccio.

Ancora il 2 giugno dimostrazione “Wrapping in fiera” limited edition. Il wrapping è quella tecnica che consente di cambiare il colore di un veicolo utilizzando una pellicola coprente.

Orario di apertura dalle ore 9:00 alle ore 20:30.