A seguito dell’episodio incendiario perpetrato ai danni di 2 autovetture della Polizia Locale di Oria, il Prefetto Luigi Carnevale si è recato stamane in quel Comune per testimoniare la vicinanza dello Stato agli amministratori e a tutti gli operatori della Polizia Locale.

È stato accolto dal Sindaco, nonchè dai consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza che con grande maturità stanno dimostrando compattezza per reagire a quello che è stato un grave attacco alle istituzioni.

Nell’occasione, ha espresso soddisfazione per la reazione che è seguita a tale episodio con il solidale contributo messo a disposizione dalle altre Amministrazioni comunali per garantire il prosieguo immediato delle attività del Comando.

Ha inoltre confermato la massima attenzione per il territorio di Oria preannunciando ulteriori iniziative a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che saranno valutate nel corso del Comitato Provinciale convocato per domani 28 marzo alle ore 10.00 al quale parteciperanno anche l’On.le Mauro D’attis, Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il Sindaco di Oria Cosimo Feretti e il Procuratore della Repubblica reggente Antonio Negro.