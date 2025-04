La Provincia di Brindisi, d’intesa e in collaborazione con SOCIOCULTURALE, nell’ambito del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, ha organizzato a partire dal mese di aprile, quattro Laboratori Inclusivisi d’Arte e Sport 2025 per promuovere la creatività, la socializzazione e il benessere dei ragazzi.

Nel pomeriggio di ieri ha preso il via il Laboratorio di Equitazione, presso il Centro Ippico Argentone: 44 i ragazzi e le ragazze partecipanti, suddivisi in tre gruppi, da tutta la Provincia di Brindisi, hanno avuto l’opportunità di vivere, anche quest’anno, l’esperienza entusiasmante dello Sport in Natura e dell’Equitazione.

Le attività proseguiranno sino al prossimo mese di luglio.

Ad affiancare ragazzi e ragazze, oltre agli esperti del Centro, coordinati dalla dott.ssa Giusy Cinefra,

– la dott.ssa Elsa Alfiero – educatrice;

– Giusy Russo – educatrice;

– Mariella Donatiello – educatrice;

– Barbara Leccese – OSS.