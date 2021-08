I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 31enne del luogo per “omissione di soccorso” e “fuga in caso di incidente con danni alle persone”.

In particolare, nel corso della notte del 5 agosto, lungo la S.P. 28 Ostuni – Francavilla Fontana, alla guida della propria autovettura, per cause in corso di accertamento, ha investito un 15enne a bordo di una bicicletta e si è allontanato senza prestare soccorso.

Nel medesimo contesto, le schegge di vetro del veicolo hanno colpito un altro 15enne che seguiva il coetaneo a bordo di un monopattino elettrico. Le vittime, soccorse dal personale del 118 sono state trasportate presso il locale ospedale civile, non sono in pericolo di vita. L’autovettura è stata sequestrata e la patente di guida ritirata.