In occasione degli eventi natalizi, il Comune di Fasano, assessorato alle Attività Produttive, in collaborazione con le associazioni di categoria hanno organizzato l’«Itinerario del Gusto», oltre dieci stand con le eccellenze enogastronomiche locali che arricchiranno l’offerta del già ricco cartellone di eventi natalizi legati alle spettacolari luminarie raffiguranti gli animali a grandezza naturale del progetto «The World of Animals».

Gli stand, che apriranno questa sera, in concomitanza con il Festival degli Artisti di Strada di Fasano, offriranno i loro prodotti di eccellenza culinaria per tutto il periodo natalizio.

«Questo percorso permetterà – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – ai visitatori di immergersi nell’atmosfera natalizia unica, assaporando le specialità gastronomiche locali e scoprendo i tesori culinari che la nostra terra ha da offrire. L’itinerario del gusto sarà una vera e propria festa per i sensi, che andrà a completare lo show offerto dalle luminarie di The World of Animals».

«L’iniziativa dell’Itinerario del Gusto – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota – completa la già ricchissima offerta attrattiva che l’Amministrazione comunale ha messo in campo per questo magico periodo di festa, offrendo ai cittadini di Fasano e ai turisti che decideranno di vivere con noi il Natale, un’accoglienza che li avvolgerà a 360°. Ringrazio le associazioni di categoria e le attività produttive per il rapporto sinergico con cui stiamo lavorando, che ci ha permesso di organizzare, a corollario delle stupende luminarie di The World of Animals, il Festival degli Artisti di Strada e l’Itinerario del Gusto».

Appuntamento quindi, da questa sera, alle ore 19:00 con gli stand enogastronomici dell’Itinerario del Gusto nel centro cittadino, con le eccellenze culinarie preparate da Ardecuore, Fuori Menù, We Love Apulia, Corazon, Locanda di Martumé, Bloody Mary, Bella Napoli, Pop84, Faso Cafè, Baita di Pirro, Room 21, Tirabusciòn e Osteria Popolare.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo dell’evento, vi preghiamo di visitare il nostro sito web ufficiale o contattare l’ufficio informazioni turistiche di Fasano al numero 080 439 4182, e di seguire le nostre pagine social Facebook e Instagram

