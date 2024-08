Ancora un volto nuovo per la Junior Fasano, che presenta il terzino uruguayano Luciano Rivan, classe 2003, proveniente dal club Scuola Italiana di Montevideo.

Il giovane e promettente atleta, esordiente in Italia, dichiara: “Questa è la mia prima esperienza internazionale e voglio fare il massimo per dare il miglior contributo possibile alla squadra. L’impatto è stato eccellente, con i dirigenti, i tecnici ed i compagni che mi hanno fatto sentire da subito il loro calore e apprezzamento, rendendo l’adattamento molto facile e veloce. Per quanto riguarda il lavoro sul campo, ci stiamo allenando duramente per arrivare all’inizio della stagione in ottima condizione. Per finire, voglio ringraziare il club per tutta la fiducia riposta nei miei confronti e attendo con ansia l’inizio del campionato!”.



UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO