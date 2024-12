La Junior fa suo l’ultimo impegno del 2024 sconfiggendo in casa il Secchia Rubiera per 30-27 nella gara valida per la 2^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25, giungendo così con il sorriso alla lunga pausa che fermerà il campionato tra festività natalizie e Campionati Mondiali in programma tra Croazia e Danimarca.

La sfida del palazzetto dello sport di contrada Vigna Marina, pur con i padroni di casa in controllo, è accesa sino alla fine, grazie anche alla buona prova di carattere della compagine emiliana, mai doma. La prova giunge già in avvio di incontro, quando i biancazzurri, avanti sul 4-1 al 7’, vengono subito raggiunti e superati dagli ospiti (4-5 al 10’), che poi vanno anche sul +2 (6-8 al 17’). Al 19’ l’ultimo vantaggio rossoblù (8-9), con i campioni d’Italia in carica più in palla nella fase successiva, tanto da piazzare prima un break di 3-0 (11-9 al 24’) e poi da portasi sul +3 (13-10 al 26’), rientrando negli spogliatoi all’intervallo sul 14-12 a proprio favore.

Ancora più incisivo per la Junior l’inizio di ripresa, con i fasanesi che (privi di Beharevic, presente solo a referto) si portano sul + 6 (22-16) con un parziale di 4-0 tra 36’ e 40’. Un time-out quanto mai opportuno rinvigorisce il Secchia Rubiera, che torna sul -2 (23-21 al 48’), viene ricacciata a distanza di sicurezza da Marinho Da Cunha e compagni (27-22 al 50’) e si rimette di nuovo in partita nel finale (27-25 al 56’). Nei minuti conclusivi però i padroni di casa hanno la lucidità di gestire senza grossi affanni il risultato, mettendosi sul +4 al 59’ (29-25), chiudendo infine la contesa sul 30-27 della sirena.

Per il prossimo impegno ufficiale dei biancazzurri occorre dunque attendere ora l’8 febbraio, quando a Fasano arriverà il Cassano Magnago. Nel frattempo una meritata pausa (non per tutti, visto che Davide Pugliese e Alessandro Leban saranno impegnati in uno stage con la Nazionale già nella prossima settimana, con l’auspicio di una convocazione con gli azzurri ai Mondiali), con gli allenamenti che riprenderanno la seconda settimana di gennaio.

“Senza Beharevic in questa partita abbiamo provato una soluzione diversa in difesa – dichiara coach Domenico Iaia – con Mizzoni e Beorlegui che si sono comportati molto bene e che ci hanno permesso di proporre una seconda fase offensiva con doppio pivot che non è dispiaciuta affatto. In attacco invece abbiamo nuovamente peccato nei momenti importanti della partita, sbagliando qualche scelta chiave sui tiri che ci avrebbero permesso di chiudere molto prima il match. In ogni caso, facendo un bilancio dopo questi primi mesi di lavoro, sono tanti i passi in avanti e sono soddisfatto nel complesso di quanto fatto. Ci sono, inoltre, ampi margini di miglioramento ed indubbiamente il meglio verrà nella seconda parte di stagione, nella quale puntiamo a toglierci diverse soddisfazioni”.

Tabellino

Junior Fasano-Secchia Rubiera 30-27 (14-12 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 1, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 1, Leban, Cantore 7, Marinho Da Cunha 9, Beharevic, Capello Cardozo 3, Mizzoni 4, Legrottaglie, Beorlegui 4, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Secchia Rubiera: Rivi, Bortolotti 2, Errico 4, Oleari, Kasa 1, Bartoli 3, Gonzalez Parra, Hila 1, Giovanardi 1, Moreno De La Santa Jimenez 12, Strada 3, Bonassi, Canelli, Mazzilli. All.: Linda Lusetti (dirigente accompagnatore).

Arbitri: Anastasio-Zappaterreno.

Risultati della 15^ giornata:

Brixen-Pressano 38-25, Junior Fasano-Secchia Rubiera 30-27, Publiesse Chiaravalle-Macagi Cingoli 36-30, Camerano-Sparer Eppan 29-33, Cassano Magnago-Bozen 26-28, Alperia Black Devils Merano-Teamnetwork Albatro Siracusa 33-32, Raimond Sassari-Conversano (15/12).

Classifica:

Conversano* e Cassano Magnago 24, Alperia Black Devils Merano 23, Teamnetwork Albatro Siracusa e Bozen 22, Raimond Sassari* 21, Junior Fasano 15, Brixen 14, Sparer Eppan 13, Pressano 11, Publiesse Chiaravalle 8, Macagi Cingoli 5, Camerano 4, Secchia Rubiera 2. *Una partita in meno.

Prossimo turno (3^ di ritorno, 8/02):

Teamnetwork Albatro Siracusa-Brixen, Junior Fasano-Cassano Magnago (16.30), Bozen-Publiesse Chiaravalle, Secchia Rubiera-Conversano, Macagi Cingoli-Alperia Black Devils Merano, Pressano-Camerano, Sparer Eppan-Raimond Sassari (9/02).

Campionati Mondiali 2025 (Danimarca e Croazia), ad Herning le sfide del girone B, nel quale sono inseriti gli azzurri: il 14/01 Italia-Tunisia (ore 18), il 16/01 Italia-Algeria (ore 18), il 18/01 Danimarca-Italia (ore 20.30).

