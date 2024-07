Luciano Loiacono, ex assessore alle Attività Produttive ed al Turismo del Comune di Brindisi, è una delle principali vittime sacrificali dell’azzeramento della Giunta deciso dal Sindaco Marchionna. Nonostante il supporto de “La Casa dei Moderati”, il movimento politico con cui è stato eletto, che ha lottato fino alla fine per una sua riconferma in giunta, il Sindaco è rimasto inflessibile nella decisione di estremo rinnovamento. La stessa fermezza è stata riservata da Marchionna ai membri di Fratelli d’Italia, che, però, sembra continuino a sostenere gli uscenti Oggiano e Pisanelli, contribuendo ad allungare una crisi che perdura, oramai, da circa 40 giorni.

In queste ore di tensione politica, Loiacono ha scelto di esprimere i suoi pensieri attraverso i social network, pubblicando due post “tutta natura” dal tono ironico ma con evidenti messaggi subliminali rivolti ad alcuni membri della maggioranza al Comune di Brindisi.

Nel primo post, Loiacono ha scritto:

“Le iene sono animali capaci solo di attaccare in branco perché da sole rappresentano l’emblema della vigliaccheria. Per chiarimento…..il riferimento non è certamente nei confronti del mio movimento e tantomeno del sindaco i quali ringrazio per la fiducia che mi hanno dato.”

Nel secondo post, ha sostenuto:

“Il Calamaro Gigante è un mollusco che fa parte della classe dei Cephalopodi. È un animale molto cattivo, aggressivo e vorace cibandosi di tutto…. Fuori dall’acqua il suo fetore non ha eguali 🤮. Viene attaccato e cacciato solamente da balene e squali e deve stare molto attento a non rimanere impigliato fra reti e pannelli fotovoltaici per non essere arrostito e gustato accompagnato da un buon bicchiere di vino……. Alla prossima puntata 🤣😉”

Le precisazioni di Loiacono chiariscono che gli strali non sono diretti contro il sindaco nè contro il suo partito. Tuttavia, l’uso di metafore così forti lascia intendere una profonda delusione verso un certo tipo di comportamenti e una critica velata nei confronti di alcune dinamiche interne alla maggioranza.

La situazione politica a Brindisi rimane quindi complessa e tesa, con la giunta Marchionna che si trova a gestire le ripercussioni delle decisioni del Sindaco e le reazioni dei vari esponenti politici coinvolti. Mentre la maggioranza continua a cercare la quadra, quel che appare certo che la voce di Loiacono sembra destinata a farsi sentire ancora a lungo nei dibattiti cittadini. E ne ha ben donde.