Iniziano le tappe più avvincenti del viaggio nei «Sette secoli di arte italiana», proposto dalla grande mostra allestita nel Castello di Mesagne a cura del prof. Pierluigi Carofano, grazie all’impegno di Puglia Micexperience, la rete di imprese che promuove l’evento con Puglia Walking Art, il Comune di Mesagne e la Regione Puglia e la collaborazione del Ministero della Cultura.

In questa ultima settimana di «Agosto in Mostra» in castello mesagnese sarà un pullulare di iniziative a partire già da domani, domenica 25 agosto, quando – nelle visite guidate gratuite incluse nel prezzo del biglietto alle ore 19 e 20.30 – un focus particolare sarà dedicato all’opera di Giuseppe De Nittis, del quale proprio il 21 agosto è stato ricordato il 140° anniversario della scomparsa. Barletta, la sua città natale e custode della Collezione che lo stesso artista le donò, lo ha degnamente onorato ed ora questi onori, con il focus dedicato a questo grande pittore, si spostano nel castello di Mesagne dove sono esposti due «momenti di vita moderna nell’aria di Parigi», come chiosò il prof. Carofano in occasione del vernissage. A Mesagne, infatti, sono esposti il «Busto di donna» e «Dans le monde», opere del 1883, entrambe provenienti dalla Collezione barlettana.

E non finisce qui. Lunedì 26 agosto è in programma «Aperimostra», «visita guidata più aperitivo con degustazione di vini del territorio e finger food», in collaborazione con l’Ais (Associazione Italiana Sommelier) Brindisi. La visita guidata alla mostra è a cura di M’Arte Turismo, quindi l’aperitivo con degustazione di vini di Tenute Lu Spada (previsto l’ingresso a 3 gruppi alle ore 18 – 19,15 – 20,30, prenotazione obbligatoria ai numeri +39 3291668064 – +39 0831732285).

E poi… il grande evento con e per Leonardo da Vinci, i suoi collaboratori, la sua bottega ed il suo mondo. Alle 20,30 di giovedì 29 agosto è in programma «Enigma Leonardo», serata dedicata al genio del Rinascimento a cura del prof. Nicola Barbatelli che, a partire dalla sua opera ospitata in mostra, la «Vergina delle Rocce (versione Cheramy)» (vi è della bottega leonardesca anche la «Madonna dei fusi») trasporterà i partecipanti in un viaggio avvincente e appassionante attraverso documenti inediti e videoricostruzioni. Una serata con la presenza del curatore della mostra, prof. Pierluigi Carofano.

«Ad inizio del mese – ha dichiarato in queste ore Pierangelo Argentieri, presidente di Nicexperience -, con queste iniziative e con “Enigma Leonardo”, avevamo proposto ulteriori motivazioni per intraprendere il viaggio nei sette secoli di arte italiana, declinata attraverso 51, significative opere d’arte dagli epigoni di Giotto ai contemporanei: i numeri dei visitatori e i consensi registrati ci spingono a proseguire lungo questa scia, che vuole tenere insieme cultura e turismo di qualità in Puglia».