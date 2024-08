Dopo aver annunciato alcune delle conferme del roster campione d’Italia, la Junior Fasano comunica che il primo volto nuovo della rosa che affronterà la Serie A Gold 2024/25 è il pivot Zoe Mizzoni. Il siciliano classe ’94 è cresciuto nell’Enna, per poi vestire le maglie di Siracusa, Bolzano e, nella scorsa stagione, del Pressano.

“Per me venire a Fasano è qualcosa di fantastico – dichiara Mizzoni – è un sogno poter indossare una maglia così importante e giocare per questa città e per queste persone che già in questi primi giorni mi hanno trasmesso tanto! Stiamo lavorando molto per iniziare subito bene perché sarà una stagione impegnativa, nella quale avremo la responsabilità di onorare e difendere lo scudetto sul petto”.

Dopo un anno diviso tra la “Roberto Serra” Fasano ed il Carpi, torna a vestire la divisa della Junior il portiere Simone Sibilio, che proprio con la maglia biancazzurra è stato in passato protagonista positivo, vincendo anche uno scudetto due stagioni fa.

Il classe 2003 fasanese dichiara: “Dopo un periodo di crescita e di nuove esperienze sono contento di poter tornare a casa. Appena è arrivata la chiamata, non ho esitato un secondo nell’accettare. Sono entusiasta di lavorare insieme ai miei compagni e con mister Iaia per raggiungere nuovi obiettivi e per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, magari già a partire dalla Supercoppa!”