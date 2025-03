Il Coordinamento Provinciale di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” APS esprime vicinanza e solidarietà alla Polizia Locale e all’Amministrazione Comunale di Oria a seguito del grave attentato del 25 marzo.

Siamo molto scossi e indignati dall’atto criminoso compiuto verso le ore 21.00 di pochi giorni fa nei pressi del Comando della Polizia Locale e del Municipio di Oria. Questo gravissimo attentato, come quello avvenuto verso le ore 18.00 del 5 marzo a San Vito dei Normanni, è stato messo in atto in maniera eclatante e spregiudicata per le modalità di esecuzione e per l’incuranza del pericolo a cui si è trovato esposto chiunque fosse in quelle zone.

Notiamo come, sebbene talvolta realizzati con modalità differenti, gli atti intimidatori siano in preoccupante aumento in tutto il territorio brindisino e, a tal proposito, ricordiamo anche un altro attentato che nella notte dell’8 gennaio scorso ha danneggiato il bar “Domus Café” a Tuturano. Tali episodi causano ingenti danni e suscitano paura e forte preoccupazione nella popolazione.

Confidiamo nell’operato della magistratura, delle forze dell’ordine e di tutte le Istituzioni già a lavoro per individuare gli autori di questi atti intimidatori e le dinamiche criminali che potrebbero sottostare ad essi. Invitiamo chiunque sia a conoscenza di informazioni utili a dare il proprio contributo alle indagini.

Chi subisce questi vili atti criminali sa che può contare sul prezioso operato delle forze dell’ordine, ma ha anche il diritto di ottenere il dignitoso aiuto e la concreta solidarietà di tutta la cittadinanza, la quale, con tutte le sue espressioni istituzionali, sociali e associative, sia civili che religiose, ha il dovere di rispondere e di non rimanere in silenzio, scegliendo da che parte stare, così come “Libera” è impegnata a fare col proprio impegno quotidiano.

Siamo convinti che le comunità del nostro territorio possano far sentire che non accettano la violenza, la paura e tali atti criminali, e che non cedono all’indifferenza o alla rassegnazione. Pertanto, come è già avvenuto con la bella reazione di solidarietà nei confronti del negozio “Alimentari Luciano dal 1952” presso il quartiere Perrino di Brindisi, auspichiamo che la cittadinanza possa rispondere a questi episodi con responsabilità e senso di comunità. Come Libera ci rivolgiamo alla parte sana delle nostre comunità con la salda convinzione che sia la maggioranza e che abbia diritto a far sentire la propria voce e abbia diritto alla felicità.

Il Coordinamento Provinciale di Libera è disponibile a collaborare e sostenere percorsi collettivi, solidali e partecipati a Oria e in tutte le comunità della Provincia di Brindisi che vogliono vivere un futuro più libero e più giusto.

Coordinamento Provinciale di Libera Brindis