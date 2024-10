Parte da Caltanisetta il tour di force lontano da casa per la Pantaleo Podio Volley Fasano. Prima tappa da affrontare il Traina SRL che al Palacannizzaro affronterà le gialloblu fasanesi nell’ambito della terza giornata del campionato di serie B1 girone D. Neopromossa in B1 il roster siciliano allenato da coach Eraldo Bonavita è reduce da due sconfitte consecutive maturate nelle prime due uscite stagionali disputate contro Crotone e Pomezia. Sabato le nisseni disputeranno in casa la loro seconda gara consecutiva ospitando una Pantaleo Fasano reduce da un autentica battaglia sportiva interna contro lo Star Volley Bisceglie. Gara complicata per le fasanesi costrette ad un lungo viaggio in terra siciliana oltre che per il Traina costretto alla grande impresa per cancellare la casella 0 dalla loro classifica. Roster che basa la sua forza sull’esperienza della palleggiatrice Elena Cicoria, la schiacciatrice Elisa Garofalo e il centrale Siria Clemente fondamentali anche nella scorsa stagione per la promozione in B1. Gara importante quindi per Valentina Martilotti e compagne contro una formazione decisa a riscattare un inizio di stagione complicato dinanzi al proprio pubblico.

“In questo campionato nessun roster è da sottovalutare – afferma l’opposto fasanese Irene Botarelli decisiva con ben 28 punti nel match interno contro il Bisceglie – perché a differenza degli altri anni non ci sono squadre di secondo livello. Siamo in campionato dove tutti i roster sono in grado di vincere con chiunque. Il Traina è una squadra nuova con alcuni elementi ereditati dalla scorsa stagione che compongono un intelaiatura importante. Dobbiamo essere molto concentrati per il loro gioco cercando di essere molto ordinate e fare le cose semplici e senza errori. Solo così potremo pensare di portare a casa il risultato”.

Start macth ore 17,00 al Palacannizzaro di Caltanissetta.

Arbitri: Gabriele Lunardi e Gabriele Mantegna.

Amatori Giada