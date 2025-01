La Pantaleo Podio Volley Fasano batte facilmente la Pallavolo Crotone e centra il primo obbiettivo stagionale: con un turno di anticipo le fasanesi sono già campionesse d’inverno e quindi, grazie alla matematica certezza di chiudere in testa alla classifica provvisoria del girone di andata, si qualificano per le prossime final four di Coppa Italia di serie B1. Un altro traguardo storico per la squadra fasanese del presidente Renzo Abete che a distanza di due anni torna a disputare le finali nazionali del prestigioso trofeo. Una soddisfazione notevole per la società fasanese che nel suo carnet di obbiettivi aveva messo in lista anche la possibilità di tornare a dare l’assalto alla coppa nazionale di categoria. Un avvenimento già sperimentato nel vittorioso campionato di serie B2 che vide le fasanesi approdare in quel di Bologna chiudendo al terzo posto la loro partecipazione. Oggi quel sogno nazionale torna prepotentemente attuale con la vittoria in quel di Crotone che di fatto riapre la possibilità tentare la conquista della Coppa Italia. Un sogno, quello di portare a Fasano la Coppa Italia, che quindi si riaccende prepotentemente e che apre velate possibilità di disputare le finali dell’ambito trofeo al Palasport fasanese di Vigna Marina. “Siamo felicissimi per questo importante traguardo – afferma il ds Micaela Cofano – che per Fasano rappresenta uno storico record, essendo l’unica società di pallavolo femminile locale ad aver centrato in tre anni due fasi finali di Coppa Italia e con lo stesso staff tecnico. Un sogno che si realizza e che ci sprona ancora di più per cercare di portare a Fasano questa manifestazione locale. Le difficoltà sono tante ma con il mio staff stiamo cercando di capire se la cosa potrebbe essere fattibile”.

Intanto in quel di Crotone Valentina Martilotti e compagne conducono a casa un’altra vittoria convincente portando a più 7 il vantaggio in testa alla classifica sul Pomezia battuto in questo week-end dall’Oplonti. Vittoria importante perché arriva dopo un lungo periodo di sosta dovuto alle vacanze natalizie che poteva incidere sul rendimento di questa ripresa. Ed invece nonostante il forfait di Chiara Albano che a poche ore dalla partenza per Crotone ha dovuto rinunciare alla gara a causa di un fastidioso attacco influenzale, le ragazze di coach Paolo Totero hanno dimostrato grande compattezza e la giusta concentrazione portando a casa i tre punti in palio. Di contro il Crotone di coach Piero Asteriti che ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità arrendendosi però allo strapotere delle fasanesi che confermano a pieni mani la loro leaderschip. In cronaca, le fasanesi partono subito col piglio giusto e senza problemi portano a casa il primo set della partita. Nel secondo game le padrone di casa provano a riorganizzarsi mettendo pressione alle fasanesi per buona parte del set. Nel finale però la Pantaleo forza le sue giocate allungando e chiudendo il gioco in tranquillità. Padrone di casa in netta difficoltà e così nel terzo e decisivo set le fasanesi controllano agevolmente la gara chiudendo senza particolari difficoltà il match. “Abbiamo disputato una gara perfetta – afferma coach Paolo Totero – senza sbavature e con il giusto piglio. Rientrare dopo 20 giorni di sosta non era facile ma le mie ragazze sono state bravissime a centrare la vittoria facendo ancora la storia con il raggiungimento delle fasi finali delle final four di Coppa Italia”.

Pallavolo Crotone KR – Pantaleo Podio Fasano 0-3

(16-25; 19-25; 18-25)

Pallavolo Crotone KR: Colò 4, Tornesello, Sturniolo, Kus 6, Maggipinto, Bosi, Angeloni 7, Pasquini 3, Morciano 13, Sudano 1, Cesario, Esposito. all. Asteriti

Pantaleo Podio volley Fasano: Maiorano, Mearini 4, Negro 7, De Dominicis, Di Coste 1, Campana 10, Vinciguerra 9, Botarelli 11, Martilotti 11, Soleti 4, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: Stefano Capobianco e Fabio Morelli

Classifica alla 12 giornata: Pantaleo Podio Fasano 32, Pomezia 25, Marsala 24, Casal de Pazzi 24, Bisceglie* 22, Oplonti 20, Arzano 19, Modica 17, crotone 16, Santa Lucia Roma 15, S. Teresa Riva Messina 15, Castellana 13, Traina* 5, Pescara 2.

*una gara in meno

Giada Amatori