Per la Pantaleo Podio Volley Fasano il sogno di portare a casa la Coppa Italia di categoria svanisce in finale contro la VTBCRedil Bologna. Gara bellissima al cospetto di un pubblico meraviglioso che ha riempito gli spalti del Pala Vigna Marina. Match caratterizzato dall’inizio di gara che ha subito un notevole ritardo sulla tabella di marcio per un incidente tecnico occorso durante la finale maschile brillantemente risolto dall’organizzazione. Nonostante ciò il pubblico delle grandi occasioni è rimasto ad incitare le proprie beniamine.

Primo set ad appannaggio del Bologna che sin dalle prime battute mette in crisi le giocate delle fasanesi. Pantaleo che cerca di non far fuggire le bolognesi ma nella seconda parte del set le troppe imprecisioni delle locali e la velocità delle emiliane fa si che il Bologna scavi un solco importante che si traduce nello 0-1.

Nel secondo set le fasanesi tentano di mettere alle corde le bolognesi ma a mettere a segno un break sono ancore le emiliane che tentano subito una fuga, prontamente bloccata dalle fasanesi che riequilibrano il match sino al 18 pari. Alla battuta si presenta Sofia Taiani che inanella un break di ben 4 punti che di fatto mette in ginocchio le fasanesi che si fermano a 19 concedendo lo 0-2.

Terzo set ad appannaggio della Pantaleo che con molta sofferenza riesce a rintuzzare il gioco efficace del Bologna che nella seconda parte del set cede alla pressione delle locali commettendo qualche errore di troppo in difesa. Valentina Martilotti e compagne ne approfittano per accorciare il conto dei set tenendo viva la partita.

La Pantaleo non molla un metro e con molta fatica tra break e contro break riesce a mantenere in vita una gara che nella sua parte iniziale sembrava volgere a favore delle bolognesi. Ma nel finale di set le padrone di casa con tanto cuore e un ottima difesa piazzano un mini break vincente che piega la resistenza delle ospiti e si va sul due pari.

Il quinto set parte in totale equilibrio sino al cambio campo. A quel punto un pizzico di stanchezza e anche di cattiva sorte hanno permesso al Bologna di piazzare un piccolo break vantaggio, risultato poi determinante ai fini del risultato finale che li laurea vincitori della Coppa Italia di serie B1, bissando il successo maturato solo due anni or sono in Serie B2.

“Dispiace tanto per il risultato finale ma abbiamo regalato una bella gara a questo pubblico meraviglioso – afferma coach Paolo Totero – ha vinto la squadra che ha sbagliato meno e che e stata più concreta momenti cruciali. Noi abbiamo subito un pizzico di tensione iniziale e anche di stanchezza del giorno precedente però la ragazze hanno lottato sino alla fine senza mollare mai un millimetro rimontando sino al 2-2 dimostrando di essere alla pari del Bologna meritando la partecipazione a questa manifestazione e il primo posto in campionato”.

A fine gara premio il miglior libero del torneo di Serie B1 è andato a alla gialloblu fasanese Federica Vittorio autrice di un torneo meraviglioso confermando di essere uno dei liberi migliori di tutta la categoria.

VTB FCREDIL BOLOGNA – PANTALEO PODIO FASANO 3-2

(25-17, 25-19, 19-25, 22-25, 15-12)

VTB FCRedil Bologna: Taiani 15, Neriotti 10, Saccani 3, Frangipane 10, Pulliero 13, Tellaroli 24, Laporta (L). De Paoli 1, Cavicchi 1, Malossi, Bongiovanni, Melega. All. Ghiselli.

Pantaleo Podio Fasano: Martilotti 18, Mearini 6, Botarelli 21, Campana 9, Albano 2, Negro 2, Vittorio (L), Di Coste, Soleti 1, Vinciguerra 13, Maiorano, De Dominicis. All. Totero.

Arbitri: Fabio Paris, Andrea Michele Aleo

Giada Amatori