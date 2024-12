Anche quest’anno, la tradizione della Pettolata dell’Immacolata torna ad arricchire le festività natalizie di Latiano, offrendo un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera del Natale in anticipo. L’evento, promosso dalla Pro Loco di Latiano con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si terrà domenica 8 dicembre 2024, a partire dalle 18:00, presso il Museo delle Arti e Tradizioni di Puglia (via S. Margherita 91, Latiano).

Durante la serata, i partecipanti potranno gustare la tradizionale pettola, una tipica frittella preparata con acqua e farina, accompagnata da un buon bicchiere di vino. Un’esperienza che saprà soddisfare il palato e avvolgere i presenti con il profumo delle festività natalizie.

A rendere l’atmosfera ancora più magica, sarà l’esibizione del gruppo musicale “In…canti a strina”, che con la sua musica coinvolgente contribuirà a creare un’atmosfera di festa e convivialità.

L’evento è pensato per tutta la famiglia, offrendo un’opportunità di ritrovo e di condivisione in un contesto che esalta le tradizioni più genuine del nostro territorio, rendendo il Natale ancora più speciale e sentito.

Dettagli dell’evento:

Quando: Domenica 8 dicembre 2024, ore 18:00

Dove: Museo delle Arti e Tradizioni di Puglia, via S. Margherita 91, Latiano

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare:

Telefono: 0831 729330

Email: prolocolatiano@libero.it

Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare a questo evento che promette di essere un momento di aggregazione e di celebrazione delle tradizioni natalizie. Vi aspettiamo numerosi!

Pro Loco di Latiano

Amministrazione Comunale di Latiano