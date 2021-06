Continuano da parte della Polizia di Stato i servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e i controlli finalizzati al rispetto delle norme sul contenimento del contagio da COVID19.

Gli operatori dell’UPGSP- Sezione Volanti della Questura di Brindisi, nel corso della notte, sono intervenuti a seguito di segnalazione di una festa che vedeva la partecipazione di un nutrito gruppo di giovani. All’arrivo degli operatori della Volante sono state identificate dieci persone di cui tre minorenni; tutti i giovani sono stati sanzionati per aver violato la normativa “anti Covid”.

Poche ora più tardi una Volante ha sorpreso un pregiudicato brindisino, F.A. (classe 1994), che si aggirava per le strade della città. Il giovane veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura dove veniva sanzionato per aver violato l’orario del “coprifuoco” previsto dalla normativa vigente.

Nella serata di ieri una pattuglia del Commissariato PS di Mesagne, impegnata nel centro della cittadina messapica, ha proceduto al controllo di un giovane diciassettenne già noto alle Forze dell’Ordine per reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso giovane, alla vista degli uomini della Polizia di Stato ha cercato di allontanarsi ma, prontamente inseguito, veniva fermato. Immediata è scattata la perquisizione che ha permesso di rinvenire 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo marjuana debitamente confezionata per complessivi 5 grammi, nonché alcune banconote di vario taglio che si aveva motivo di ritenere essere provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le dosi di marjuana e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura di Brindisi; a carico del giovane era stata elevata anche una contestazione di violazione delle norme sul contenimento del contagio da Covid19.