Si fa riferimento al Report Nazionale sulla qualità della vita nella province italiane pubblicato da “Il Sole 24 ore” .

In merito, il Prefetto desidera sottolineare il grande risultato evidenziatosi nel settore “giustizia e sicurezza” del Report suindicato, nell’ambito del quale la Provincia di Brindisi guadagna ben 39 posizioni, passando dalla 88^ del 2019 alla 49^ del 2020.

I numeri non sono semplici dati, ma ci restituiscono inequivocabilmente il segnale del grande lavoro di prevenzione e repressione svolto sul campo dalla Magistratura e dal sistema della Pubblica Sicurezza.

La Provincia di Brindisi è più sicura e questo dato risulta incontrovertibile e di grande importanza, in quanto “precondizione” per il rilancio, anche turistico, di questa bellissima terra e per garantire lo sviluppo economico e sociale.

Allo stesso modo questo dato testimonia l’impegno profuso da Magistratura e Forze di Polizia, statali e locali, nella lotta alla criminalità e nel costante controllo del territorio, nella repressione e nella prevenzione dei reati e nel coordinamento prefettizio ed in quello tecnico-operativo del Questore. E tutto questo in un anno in cui si è operato anche in funzione della pandemia, senza, però, in nessun modo trascurare le mission istituzionali e la tempestività degli interventi e della risposta giudiziaria.

Si desidera perciò ringraziare Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e le Polizie locali per il grande e coordinato contributo fornito per il miglioramento della sicurezza del territorio, cogliendo l’occasione per rivolgere a tutte le donne ed agli uomini delle Forze dell’Ordine gli auguri per festività natalizie.

Si uniscono alcuni dati relativi al periodo considerato confrontati con quelli dei due anni precedenti, che danno conto del costante decremento dei reati predatori e del totale dei delitti in questa provincia.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI