La Rassegna del Chiostro 2024 ospita, per la sua quinta attività culturale della terza edizione, l’autore don Maurizio Mirilli di Mesagne, cappellano dell’ospedale di Tor Vergata di Roma.

Il libro che si presenta, scritto con altre due autrici è “Riposati! È tempo di relazione”, edito Il Pozzo di Giacobbe.

Ognuno di noi è alla ricerca sempre del proprio riposo.

Il vero riposo si scopre nello stare insieme “a riposare” con la consapevolezza che ogni riposo, se è tale, è sempre un riposo relazionale. In queste pagine vogliamo dare voce a questo tipo di riposo, di cui tutti abbiamo bisogno in ogni momento della nostra vita.

Riposo dalla relazione, da quella che ci affatica e che ci mette in discussione. Riposo nella relazione, da quella che ci svela nuovi scenari e ci invita a chiederci chi vogliamo essere davvero. Riposo per la relazione, da quello stare insieme all’altro per entrare in relazione con noi stessi. E, da ultimo, o forse innanzitutto da principio, riposo con la relazione, quello in cui chiunque sia presente riesca sempre a riposare.

L’autore sarà in dialogo con Iolanda Milone, insegnante di religione.

L’esposizione pittorica tematica è a cura di Gino Miglietta, artista del territorio.

Alcune meditazioni musicali saranno offerte dal coro della associazione culturale Ruhart Artistic Worship del Duomo di Brindisi.

Appuntamento per domani, 02 agosto alle ore 19.00 presso il chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi.

Si ringraziano i patrocini: Associazione culturale Porta D’Oriente di Brindisi, Rotary Club Brindisi Valesio, associazione culturale Ruhart Artistic Worship, Storia Patria per la Puglia- sez. Brindisi, Studio Tedesco pratiche auto e nautiche, Comune di Brindisi, rettoria di San Benedetto, Parrocchia della Visitazione San Giovanni Battista nella pontificia basilica cattedrale di Brindisi, cantine Botrugno e libreria Paoline.