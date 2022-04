Si svolgerà il prossimo sabato 30 aprile, presso l’Auditorium del Castello di Mesagne alle ore 19, la presentazione dell’ultimo romanzo di Marina Di Guardo dal titolo “Dress Code – Rosso Sangue”, Mondadori editore.

L’autrice, affermata scrittrice di thriller che vanta la pubblicazione di otto romanzi, è una firma molto apprezzata nel panorama letterario dai numerosi amanti del genere. La scrittrice è apparsa in televisione ospite di trasmissioni televisive tra cui “Porta a Porta”, “Mattino Cinque”, “La vita in diretta” ed è anche nota per essere la madre di Chiara Ferragni, tra le influencer italiane più famose al mondo. Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l’autrice la giornalista Rosa Maria Messia.

L’iniziativa è patrocinata da Regione Puglia e Città di Mesagne, We are in Puglia e Presidi del Libro del Capo di Leuca, promossa da Salentosophia animazione culturale e dalla Libreria Caforio libri&musica.

Ingresso libero.